Катманду, , 07:36 — REGNUM

До 43 человек возросло число погибших от наводнений и оползней в Непале. Об этом 14 июля сообщает агентство ANI.

Непал (cc) Wonderlane

Сильные затяжные ливни вызвали наводнения и оползни в Непале, жертвами которых стали уже 43 человека, ещё 20 человек получили травмы, а 24 человека числятся пропавшими без вести.

21 район страны находится в настоящее время во власти стихии. Были эвакуированы более 800 человек, живущих в прибрежных районах.

По информации властей, к осуществлению спасательной и восстановительной операции в стране привлечены около 28 тысяч сотрудников полиции.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 32 погибших и 12 пострадавших в результате наводнений и оползней в Непале.

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