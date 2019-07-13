Катманду, , 16:41 — REGNUM

Как минимум 32 человека погибли, 12 пострадали, а ещё 17 числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в Непале. Об этом 13 июля сообщает агентство «Синьхуа».

Во власти стихии оказался 21 район Непала. Спасателям удалось эвакуировать 831 человека. При этом людям, живущим возле рек, было настоятельно рекомендовано перебраться в более безопасные районы, так как ливни, по прогнозам синоптиков, продлятся до 14 июля.

Кроме того, суперинтендант полиции Рамеш Тапа сообщил агентству, что в настоящее время около 28 тысяч сотрудников полиции готовы к проведению спасательной операции в разных районах страны.

13 июля в Катманду состоялось заседание специального комитета под эгидой МВД. На нём было принято решение о начале операции по спасению и восстановлению.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели 17 человек и семи пострадавших в результате наводнений и оползней в Непале.

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