Кабул, , 14:25 — REGNUM

Группа террористов-смертников атаковала один из отелей в городе Калайи-Нау на западе Афганистана. Об этом 13 июля сообщает телеканал Tolo News.

Нападение на отель произошло в 12:40 по кабульскому времени (11:10 мск). По предварительным данным, нападение совершили трое террористов. Район оцеплен силами безопасности.

В настоящее время военным удалось обезвредить двух из троих нападавших. Боевые действия между террористами и силами безопасности продолжаются.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели в Афганистане военнослужащего США. Он погиб в составе миссии Североатлантического альянса «Решительная поддержка».

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