Вашингтон, 13 июля 2019, 13:11 — REGNUM
В Афганистане погиб военнослужащий США в составе миссии Североатлантического альянса «Решительная поддержка», сообщает 13 июля пресс-служба миссии.
«Военнослужащий США был убит 13 июля в Афганистане», — говорится в сообщении.
Более подробной информации не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследовательской службы Конгресса США, с 2006 года — через пять лет после начала крупных боевых операций в Афганистане и через три года после вторжения США в Ирак — в общей сложности 16 652 военнослужащих и мобилизованных резервистов погибли во время службы в вооруженных силах США.
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