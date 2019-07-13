Вашингтон, , 13:11 — REGNUM

В Афганистане погиб военнослужащий США в составе миссии Североатлантического альянса «Решительная поддержка», сообщает 13 июля пресс-служба миссии.

«Военнослужащий США был убит 13 июля в Афганистане», — говорится в сообщении.

Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследовательской службы Конгресса США, с 2006 года — через пять лет после начала крупных боевых операций в Афганистане и через три года после вторжения США в Ирак — в общей сложности 16 652 военнослужащих и мобилизованных резервистов погибли во время службы в вооруженных силах США.

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