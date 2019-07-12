Кызыл, , 09:53 — REGNUM

В Туве при попытке пересечь вброд реку Ак опрокинулся микроавтобус УАЗ. В машине, как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе МЧС, было 10 человек, в том числе шестеро детей. Массмедиа сообщают о том, что все погибли.

Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России уже выехали на место происшествия в отдалённый Бай-Тайгинский район Тувы.

Также в целях оказания помощи в Бай-Тайгинский район выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. В Главном управлении МЧС России по Республике Тува организована работа оперативного штаба.