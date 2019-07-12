Владивосток, , 10:50 — REGNUM

На предстоящих выходных синоптики обещают сильный удар стихии по Приморью — уровень осадков может составить 50 и более мм, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщает портал «Маглипогода», на Приморье хлынут сильные дожди уже в пятницу, 12 июля, выпадение осадков продолжится на выходных. Ожидается, что основной удар стихии придётся на восточные районы края. Под влиянием мощнейшего циклона окажутся Лазовский, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский районы и город Дальнегорск. Синоптики прогнозируют выпадение осадков 50 и более мм и скорость ветра до 20 м/с.

Проливные дожди, согласно прогнозу, закончатся только к утру понедельника, 15 июля. В тоже время в южных районах края при пасмурной погоде возможно солнце.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье может повториться иркутский сценарий наводнения, когда проливные дожди привели к затоплению сотни населённых пунктов и человеческим жертвам. Об этом заявил начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис Кубай. Главный синоптик Приморья рассказал, что наводнение в Приангарье определялось встречей тёплых воздушных масс, идущих из Китая, с циклоном, который пришёл с севера. Он опасается, что нечто подобное может произойти и в Приморье.