Владивосток, 4 июля 2019, 04:51 — REGNUM
В Приморье может повториться иркутский сценарий наводнения, когда проливные дожди привели к затоплению сотни населённых пунктов и человеческим жертвам. Об этом заявил начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис Кубай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Главный синоптик Приморья рассказал, что природа всегда стремится к равновесию и таким образом является саморегулируемой системой, меняя ливни на жару и наоборот. Наводнение в Приангарье определялось встречей тёплых воздушных масс, идущих из Китая, с циклоном, который пришёл с севера.
Он опасается, что нечто подобное может произойти и в Приморье.
Главный краевой синоптик заверил, что все структурные силы ведомства постоянно отслеживают любое изменение погоды и на основе математических расчётов представляют своё видение по развитию ситуации. В случае осложнения ситуации, население должно быть готово к удару стихии, а специальные службы — к отражению этого удара и к ликвидации возможных последствий.
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Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайная ситуация федерального уровня была объявлена по факту серьёзного наводнения, произошедшего в Иркутской области. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. В указе сказано, что с введение режима ЧС, в области устанавливается особый уровень реагирования.