Тулун, Иркутская область, 11 июля 2019, 08:36 — REGNUM
Власти Приангарья со ссылкой на МЧС обнародовали сегодня, 11 июля, уточняющую информацию о количестве жертв мощнейшего наводнения, которое регион переживает с 26 июня. Зарегистрировано 25 погибших, остается неизвестной судьба 11 человек, отмечается на официальном сайте Иркутской области.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей. Вода зашла в 10 883 жилых дома, в которых проживают 34 188 человек, в том числе 8060 детей. Также от паводка пострадали 49 социально значимых объектов и 11 051 приусадебный участок. За медицинской помощью обратились 3298 человек.