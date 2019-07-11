Тулун, Иркутская область, , 08:36 — REGNUM

Власти Приангарья со ссылкой на МЧС обнародовали сегодня, 11 июля, уточняющую информацию о количестве жертв мощнейшего наводнения, которое регион переживает с 26 июня. Зарегистрировано 25 погибших, остается неизвестной судьба 11 человек, отмечается на официальном сайте Иркутской области.

Последствия наводнения в Иркутской области Irkobl.ru

Правительство Иркутской области «В зоне затопления 106 населенных пунктов освобождены от воды. Остается подтопленным город Тулун: 149 приусадебных участков и жилых домов, в которых проживают 372 человека, в том числе 74 ребенка. Во всех населенных пунктах, пострадавших от паводка, восстановлено электроснабжение, работа почты и телефонная связь. Восстановлен проезд по 20 автомобильным мостам и 46 из 48 ранее затопленных участков автодорог».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей. Вода зашла в 10 883 жилых дома, в которых проживают 34 188 человек, в том числе 8060 детей. Также от паводка пострадали 49 социально значимых объектов и 11 051 приусадебный участок. За медицинской помощью обратились 3298 человек.