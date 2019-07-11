Москва, , 16:02 — REGNUM

Российский гражданин Константин Антонец заключен под стражу в рамках уголовного дела о государственной измене. Такое решение вынес Лефортовский суд Москвы, сообщает 11 июля РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

Антонца поместили под арест до 3 сентября 2019 года. Его подозревают в преступлении, предусмотренном статьей 275 УК РФ «Государственная измена». В случае признания вины Антонцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что речь идет об уголовном деле, по которому ранее задержали супругу Антонца Антонину Зимину. До 2016 года она была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Как сообщало ИА REGNUM, Зимину задержали в июле 2018 года. Антонец возглавил вместо неё НКО «Балтийский центр диалога культур».

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