Екатеринбург, , 21:00 — REGNUM

Стали известны некоторые подробности уголовного дела против помощника полномочного представителя президента России на Урале Александра Воробьева. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает портал Znak.com.

Александр Воробьев Uralfo.gov.ru

По данным портала, который ссылается на собственные источники, основанием для возбуждения уголовного дела против помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова — Александра Воробьева стало то, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности России.

Уточняется, что разработка Воробьева велась несколько лет. Все это время он передавал за границу секретную информацию. При этом источники не уточняют, получал ли Воробьев информацию о заседаниях Совбеза лично от Цуканова, который входит в состав этого органа, или же как-то иначе.

Напомним, что Воробьев был арестован 5 июля в рамках уголовного дела о государственной измене. Расследованием уголовного дела занимается первое следственное управление центрального аппарата ФСБ.

Стоит отметить, что Воробьев работает с Цукановым с середины 2000-х годов. Воробьев занимал разные должности в команде будущего полпреда, в том числе был главой его аппарата в бытность Цуканова помощником президента РФ.