Москва, , 15:11 — REGNUM

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.

«Они (следственные органы) его (Иванова) задержали. По всей ситуации оказываем содействие», — заявил Дроздов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. Уголовное дело в отношении него находится в производстве следователей центрального аппарата СКР.

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