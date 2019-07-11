Москва, , 12:29 — REGNUM

В Кремле знают о задержании заместителя председателя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, но не знают, что стало причиной этого. ОБ этом 11 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели эти новости, но не знаем, что стало причиной, в чем обвинение и так далее, — сказал Песков. — Это не прерогатива администрации президента. Здесь нужно обращаться в следственные органы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили, что 10 июля Алексей Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. Уголовное дело в отношении него находится в производстве следователей центрального аппарата СКР.

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