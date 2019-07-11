Москва, , 14:53 — REGNUM

Гандболиста российской сборной подозревают в причастности к гибели в Польше 20-летней спортсменки Екатерины Королёвой. Об этом рассказал тренер гандболистки Виталий Волынченко, передает телеканал «360».

Приятель из мужской сборной сопровождал девушку в ночь, когда она утонула в водоеме в селе Старе-Яблонки. Польские власти подозревают мужчину в непреднамеренном убийстве.

«Они вместе пошли купаться. Он-то ее и вытащил», — сказал Волынченко.

В деле о гибели спортсменки назначена экспертиза. Назвать имя подозреваемого тренер отказался. Он добавил, что молодой человек вернулся в Россию, однако будет вызван в Польшу в рамках расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатерина Королева участвовала в чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходил в Польше со 2 по 7 июля. В ночь на 8 июля она утонула в водоёме неподалеку от одной из спортивных площадок.

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