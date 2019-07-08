Варшава, , 19:25 — REGNUM

Полиция Польши расследует трагическую гибель российской гандболистки Екатерины Королёвой. Девушку извлекли из водоёма в селе Старе-Яблонки, сообщает 8 июля пресс-служба Федерации гандбола России.

Двадцатилетняя спортсменка из Ставропольского края участвовала в чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходил в Польше со 2 по 7 июля. Она утонула в водоёме около одной из спортивных площадок.

Тело девушки извлекли из воды около полуночи, прибывшие на место медики безуспешно пытались вернуть её к жизни. Точная причина смерти пока неизвестна. Польское издание Sportowe Fakty уточняет, что Королёва прыгнула в воду с пирса, где установлен знак, запрещающий это делать.

Екатерина Королёва выступала за российскую молодежную сборную по пляжному гандболу.