Бишкек, , 13:21 — REGNUM

Сотрудники милиции провели спецоперацию, в ходе которой нейтрализовали преступную группировку, торговавшую наркотиками в одном из ресторанов столицы Киргизии, пишет «Kaktus.media».

Читайте также: 670 кг героина пытались провезти в Германию на грузовике из Киргизии

По имеющейся информации, в ходе антинаркотического мероприятия задержаны четыре человека — трое мужчин и одна девушка, у которых конфискована особо крупная партия гашиша и самодельные приспособления для употребления наркотиков.

Отмечается, что ресторан, в котором арестовали наркоторговцев, принадлежит известному киргизстанскому врачу-наркологу, президенту всемирной лиги «Разум вне наркотика» Женишбеку Назаралиеву.

Читайте также: В Киргизии арестовали депутата с килограммом героина