Бишкек, 11 июля 2019, 13:21 — REGNUM
Сотрудники милиции провели спецоперацию, в ходе которой нейтрализовали преступную группировку, торговавшую наркотиками в одном из ресторанов столицы Киргизии, пишет «Kaktus.media».
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По имеющейся информации, в ходе антинаркотического мероприятия задержаны четыре человека — трое мужчин и одна девушка, у которых конфискована особо крупная партия гашиша и самодельные приспособления для употребления наркотиков.
Отмечается, что ресторан, в котором арестовали наркоторговцев, принадлежит известному киргизстанскому врачу-наркологу, президенту всемирной лиги «Разум вне наркотика» Женишбеку Назаралиеву.
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