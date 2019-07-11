Хабаровск, , 08:02 — REGNUM

В психоневрологическом интернате посёлка Эльбан произошло массовое отравление пациентов. Врачи диагностировали вспышку острой кишечной инфекции, заболели 135 пациентов, 19 госпитализированы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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У всех пациентов наблюдается повышенная температура, рвота, жидкий стул.

Специалисты Роспотребнадзора выявили в интернате многочисленные нарушения санитарных норм. На большинство блюд отсутствуют технологические карты, а кухонный инвентарь требует замены. Минздрав Хабаровского края и минсоцзащиты получили предписания об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в школьной столовой одной из школ Якутии отравились 17 человек. Они были госпитализированы, а прокуратура республики организовала проверку.