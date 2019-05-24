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В одной из школьных столовых в Якутии отравились 17 человек

Происшествия

Большинство отравившихся — дети

В одной из школьных столовых в Якутии отравились 17 человек
Василий Поленов. Больная. 1886

Якутск, 24 мая 2019, 19:30 — REGNUM  В одной из школьных столовых в Якутии отравились 17 человек. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Отравление произошло в школьной столовой в селе Улахан-Мунку Олекминского улуса. За медицинской помощь обратились 17 человек, в том числе 15 школьников. 12 пострадавшим потребовалась госпитализация. Они были помещены в Олекминскую центральную районную больницу.

Было установлено, что заболевшие дети и взрослые, у которых зафиксированы признаки пищевого отравления, посещали общеобразовательное учреждение 22 мая текущего года, где принимали пищу в школьной столовой.

Состояние детей оценивается как средней тяжести. самочувствие всех госпитализированных удовлетворительное, угрозы их жизни и здоровью нет.

Прокуратура Олекминского района организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению санитарных и иных правил при организации питания учащихся указанной образовательной организации.

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Массовые пищевые отравления
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