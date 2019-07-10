Прага, , 12:48 — REGNUM

Число нелегальных трудовых мигрантов, прибывших на территорию Чехии, за год удвоилось. Об этом сообщило 9 июля Radio Praha со ссылкой на доклад министерства труда Чехии.

По официальным данным, в стране в 2018 году незаконно работали 3800 иностранных работников, 80% из них — граждане Украины.

В прошлом году 500 чешских фирм получили штрафы на общую сумму более $6,5 млн. В ходе проверок были зафиксированы 7,2 тыс. нарушений.

«Незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности связано также с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки исполнения производственных заказов, и поэтому готовы рисковать санкции», — говорится в докладе.

Напомним, в результатах исследования «Работник из Украины: между Польшей и Германией», опубликованных 9 июля во время презентации в информационном агентстве «Укринформ», сказано, что 45% украинских мигрантов, работающих в Польше, планируют уехать на заработки в другие страны, в основном в Германию.

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