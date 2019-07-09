Киев, , 11:08 — REGNUM

45% украинских мигрантов, работающих в Польше, намерены уехать на заработки в другие страны, в основном в Германию, сказано в результатах исследования «Работник из Украины: между Польшей и Германией», опубликованных 9 июля во время презентации в информационном агентстве «Укринформ».

"45% наших респондентов планируют ехать в другие страны на работу, 30% еще не решили, а 25% планируют остаться в Польше. Самая популярная страна — Германия (35%), второе место (13%) — Чехия, мы знаем, что чешский рынок труда также открыт для украинцев. Далее — страны Северной Европы: Швеция, Нидерланды, Норвегия, которые сейчас очень популярны в Польше», — рассказал директор международной рекрутации EWL Марцин Колодзейчик.

Он отметил, что граждане Украины смотрят, куда едут работать сами поляки, и тоже едут на заработки в эти страны.

По данным опроса, 12% респондентов хотят сменить место работы в текущем году, 18,8% намерены сделать это в 2020-м, 6% — в 2021-м, 7,4% — после 2021 года. Около 70% опрошенных сообщили, что не владеют немецким языком, а более половины не знают каким критериям нужно соответствовать, чтобы получить работу в Германии.

Исследователи выяснили что для работы в Германии подходят всего 2,5% украинских мигрантов, работающих в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет, прошедших с момента государственного переворота на Украине, число украинских трудовых мигрантов в Польше выросло в пять раз.

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