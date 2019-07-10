Тулун, Иркутская область, , 09:01 — REGNUM

Из более 100 населённых пунктов Иркутской области, жители которых пережили мощнейшую волну паводка, лишь один город Тулун всё ещё стоит в воде. По данным иркутского правительства, на 10 июля там подтоплены 190 жилых домов, в которых проживают 475 человек.

Жители Тулуна спасают своё имущество от потопа Цитата из видео очевидцев наводнения

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Судя по объявлениям и просьбам, размещаемым пострадавшими в группе «Подслушано. Тулун», несмотря на помощь спасателей и волонтеров, многие люди до сих пор находятся в шоке от пережитого, нуждаются в поддержке и недоумевают, почему власти города не предупредили заранее о масштабном бедствии. Вот лишь небольшая часть того, что волнует жителей Тулуна:

— «Срочно очень нужен кран, чтобы развернуть дом»;

— «Скажите, пожалуйста, почему в городе пиво не продают, зато самогон и спирт льется рекой, сделали ещё хуже с этим запретом (в Тулуне в связи с наводнением введён «сухой закон», прим. ИА REGNUM )»;

— «Помогите, пожалуйста, пожилой женщине, проживающей по улице Ленина 28. Женщине 90 лет, передвигается с трудом. Дойти до раздачи не может. Вчера мы принесли ей пакет еды, так она расплакалась. Но к сожалению мы не можем каждый день навещать её»;

Затопленный Лесогорск, в нескольких километрах от Чуны Цитата из видео очевидцев наводнения

— «Ищем двух девушек, которых сняли с козырька магазина на автостанции 28 июня на красной надувной лодке. Как у вас дела?»;

— «Спасибо всем!!! Спасибо! Всем волонтёрам, МЧС, всем службам, которые помогают в нашей беде! Всем вам Спасибо! Берегите себя и ваши семьи, здоровья вам»;

— «Подскажите, пожалуйста, очень нужно, где найти хорошего психолога»;

— «Огромная благодарность протоиерею Валерию Мельничику из храма Покрова Божией Матери города Тулуна и казакам из города Усолье-Сибирское Валерию и Виталию за оказание материальной и физической поддержки. Батюшка Валерий ежедневно посещал и узнавал о состоянии дел, и оказывал гуманитарную помощь. Казаки помогли в разборке затопленного дома»;

Затопленный Тулун, вид из окна Цитата из видео очевидцев наводнения

"Я живу в Тулуне, и мой дом смыло водой. Где он теперь, не знаю. Может есть возможность у кого-нибудь проплыть по реке и сфотографировать дома»;

«Дома, которые оказались под затоплением в Тулуне, почти все деревянные и старые. В настоящее время ещё многие находятся в воде, подполья полные воды с нечистотами, трупы мелких животных и птиц остаются под завалами и в домах, а на улице жара. Стены внутри уже покрыты плесенью и грибком, запах невыносимый. Эти дома нельзя восстанавливать! Во-первых, затрат будет практически столько же, сколько и на то, чтобы построить новое. Во-вторых, через год-два эти дома сгниют — удалить грибок из старого, сухого дерева практически невозможно. Да и инфекции возможны. В-третьих, не факт, что подобное наводнение в этих районах не повторится в следующих годах. Скупой платит дважды. А люди дважды пострадают».

Тулун. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих Цитата из видео очевидцев наводнения

В Facebook своеобразным манифестом трагедии стал монолог Веры Афанасьевой:

«Мы не Нотр-Дам и даже не подводная лодка, мы — Тулун. Сибирь, в которой люди спасаются то от пожаров, то от наводнений. А между пожарами и наводнениями в таких городах, как Тулун, не живут, а, скорее, выживают, радуются купленной микроволновке, а на ремонт квартиры берут кредит, и это не особо уж и ремонт, просто, чтобы чистенько и сантехника не бежала. А потом вмиг все теряют. И наступает отчаянье, когда не знаешь, что лучше — чтобы унесло дом или что-то от него осталось, сушить разбухшую мебель или нет. Когда понимаешь, что все мокрое, в грязи, иле, а кредит отдавать».

Люди на лодках помогали своим соседям в Тулуне Цитата из видео очевидцев наводнения

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Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Тулуна оказались наиболее пострадавшими от потопа, начавшегося в Приангарье с 26 июня. Спустя сутки близлежащие населённые пункты и сам Тулун накрыло настолько мощной волной паводка, что вода перелилась через десятиметровую дамбу и смела целые усадьбы, надворные постройки и садовые домики.

Затопленный Тулун, плывущие дома Цитата из видео очевидцев наводнения

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По свидетельству очевидцев, в считанные часы мощные потоки воды затопили строения по самые крыши, десятки оказались смертельной ловушкой для их обитателей. Бурное течение реки Ия несло свою добычу к мосту, где дома, сталкиваясь друг с другом, образовали затор. За медицинской помощью обратились сотни человек, многие до сих пор числятся без вести пропавшими. Официально к сегодняшнему дню известно о 24 погибших.

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Наводнение в Тулуне. Школа Цитата из видео очевидцев наводнения

Позднее областная прокуратура признала, что главы муниципалитетов недостаточно проинформировали население о постигшем бедствии.

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Как сообщили ИА REGNUM в Управлении Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, во временной приемной уже принято более 1,8 тыс. обращений от пострадавших граждан. По отдельным обращениям, не требующим проведения проверок, сразу же даны разъяснения, по остальным организованы и проводятся проверки, при наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования.

Тулун затопило в считанные часы Цитата из видео очевидцев наводнения

Известно, что подавляющее число занимают обращения об оказании содействия в установлении юридического факта постоянного проживания на территории, подвергшейся воздействию стихии, для включения в списки пострадавших и получения выплаты в размере 10 тыс. рублей. По выявленным в ходе проверок нарушениям действующего законодательства органами прокуратуры внесено свыше 70 представлений, в интересах граждан направлено в суды более 240 заявлений.