Арсеньев, Приморский край, , 03:22 — REGNUM

В приморском городе Арсеньеве пенсионер МВД, бывший сотрудник УБОП Аркадий Руднев, спас из воды восьмилетнего мальчика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Проезжая по мосту через реку Дачную в Арсеньеве Аркадий, остановился, чтобы покормить уток. Вышел из машины и увидел, как в воду с моста прыгнул ребёнок. Этот мост является излюбленным местом, откуда местные мальчишки прыгают в воду, прямо под табличкой «купание запрещено». Время от времени здесь случаются и трагедии. Ребёнок, оказавшись в воде, начал тонуть.

«Я только успел телефоны на асфальт положить, чтобы они не намокли, и прыгнул через ограждение в воду», — рассказал Аркадий.

Мальчишка успел нахлебаться воды и сильно испугался, но ему повезло: его спасли.

«Никогда этих уток я не кормил, только видел со стороны. А тут еду, вижу, в машине лежит корка хлеба, не знаю, откуда она у меня тут появилась. Дай, думаю, скормлю её уткам. Вот и пошёл туда, к мосту. Будто судьба меня туда привела, провидение. Минутой спустя было бы уже поздно», — рассказал спаситель.

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Как сообщало ИА REGNUM, в приморском городе Фокино, молодой человек, рискуя собственной жизнью, спас из огня двух несовершеннолетних девочек, вытащив их с горящего балкона в безопасное место. Мужчина представлен к медали за спасение погибавших.