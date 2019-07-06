Иркутск, , 20:08 — REGNUM

В зону затопления попал миллион квадратных метров жилья, в списке погибших — уже 22 человека, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Заседание Правительственной комиссии под председательством вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко. 6 июля 2019 года, Тулун Irkobl.ru

Сейчас ликвидировать последствия паводков помогают сотни военных. Мобильные пункты для помощи пострадавшим развернула Росгвардия. Но действия местных властей вызывают много вопросов у пострадавших жителей.

При этом в зоне наводнения в Иркутской области в полную силу работают военные.

«Нами созданы соответствующие группировки: по разбору завалов, по материально техническому обеспечению, обеспечению населения водой, питьевой и технической, хлебом», — отмечает заместитель командующего войсками ЦВО, генерал-майор Евгений Поплавский.

Вода постепенно идет на убыль. Поэтому ликвидация завалов — это, пожалуй, основная работа на сегодня.

«Похоже, что федеральные власти, достаточно долго наблюдая за тем, что творится в Иркутской области, решили взять всё в свои руки, — подчеркивается в репортаже РЕН ТВ.

Контролировать ситуацию на месте прилетел заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.

При этом, как отмечают журналисты телеканала, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, «уходит от ответа» на самые насущные для жителей затопленных районов вопросы, утверждая, что знает об их проблемах, что идет процесс оформления документов, но не давая подробных объяснений представителям СМИ.

На данный момент, по информации телеканала РЕН ТВ, военные очистили от мусора более тысячи квадратных метров в зоне паводка. Только из одного города Тулун выехало 18 грузовиков с обломками. Всего в операции по ликвидации последствий наводнения задействовано около 1000 военнослужащих и около 300 единиц тяжелой армейской техники, включая один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8.

Читайте ранее: Добровольцы МГЕР отправились в Иркутскую область

Читайте также: В затопленном Приангарье повреждены 22 моста, отрезаны водой три села