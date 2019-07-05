Иркутск, , 13:07 — REGNUM

В результате мощнейшего паводка три населённых пункта Иркутской области по-прежнему остаются отрезанными от внешнего мира, сообщили сегодня, 5 июля, в региональном ГУ МЧС В Иркутской области.

По данным спасателей, участки автомобильных дорог, на которых в настоящее время начать восстановительные работы не представляется возможным, находятся в Зиминском районе, где на участке Боровое — Урункуй стоит вода (уровень — 40−50 сантиметров), в Черемховском районе на участке Новосибирск — Иркутск — Бельск — Поморцево — там затонул паром, и в настоящее время ходит лодка для перевоза людей.

пункт Аршан, находящийся в 83 километрах к юго-западу от города Тулуна. Населению выдано две тонны продуктов гуманитарной помощи, проведены выплаты единовременной материальной помощи 194 гражданам, пострадавшим в результате дождевого паводка, выдана пенсия 56 пенсионерам, двум гражданам восстановлены утраченные документы, удостоверяющие личность». МЧС РФ «В минувшие сутки был совершен вылет в отдаленный населенный, находящийся в 83 километрах к юго-западу от города Тулуна. Населению выдано две тонны продуктов гуманитарной помощи, проведены выплаты единовременной материальной помощи 194 гражданам, пострадавшим в результате дождевого паводка, выдана пенсия 56 пенсионерам, двум гражданам восстановлены утраченные документы, удостоверяющие личность».

Также известно, что на сегодняшний день заявки от глав местных администраций на применение вертолета Ми-8 МЧС России для доставки грузов и специалистов поступили из посёлка Октябрьский Чунского района и Нижнеудинска.

В Нижнеудинском районе на участке Вершина — Катарбей — Мунтубулук разрушен мост — требуется его полная замена. Затоплена дорога на отрезке Шумский — Чехово, там же разрушен мост, обустраивается временный объезд. На участке Нижнеудинск — Боровинок — Чуна смыт правый припаромок, лодка припаромка затоплена. Здесь также нет проезда из-за размытого дорожного полотна.

Всего в результате наводнения, случившегося в Приангарье из-за проливных дождей, повреждены 22 моста (одиннадцать из них находятся в Нижнеудинском районе, шесть — в Тайшетском, два — в Тулунском, три — в Чудском), но только на 14 мостах удалось обеспечить проезд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населенных пунктов. Пострадавшими стали более 30 человек.