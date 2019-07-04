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Поезд с добровольцами Волонтерского штаба «Молодой Гвардии» по ликвидации последствий наводнения выехал в Иркутскую область

С Ярославского вокзала на поездеМосква — Владивосток ночью 4 июля отправилась первая организованная группа добровольцев Волонтерского штаба «Молодой гвардии Единой России» по ликвидации последствий наводнения, еще одна группа присоединится к ним в Перми, и, таким образом, всего 100 человек приедет 7 июля в город Тулун Иркутской области.

В Тулуне уже организован лагерь, в который стекаются добровольцы со всей России — больше всего из регионов Сибирского федерального округа.

Общее число участников лагеря составит приблизительно 150 человек. Распорядок дня добровольца весьма жесткий: ранний подъем, подготовка и работа — как минимум, до трех-четырех часов дня, работы ведутся в несколько смен.

На разбор завалов необходимо выходить группами по 20 человек, каждую из которых возглавляет опытный доброволец, который ранее участвовал в устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Добровольцев расселяют в лагере, обеспечивают питанием и ставят задачи: помогать с расчисткой разрушенных домов, разгружать гуманитарную помощь и развозить ее по пострадавшим.

Доброволец Павел Ртищев рассказал, что узнал про сбор в Иркутск в социальной группе «Молодой Гвардии»: «Пару дней назад я закрыл сессию и планировал поехать в туристический лагерь, но узнав, что организуется отряд добровольцев, я отменил туристическую поездку, и сейчас еду в Иркутск. Ситуация там тяжелая, нужны рабочие руки. На инструктаже нам обозначили фронт работ, выдали форму, жить мы будем в общежитии техникума, будет организовано питание и проезд до Тулуна и обратно».

Председатель Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов отметизл в беседе с журналистами, что при поддержке проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» и ОАО «Российские железные дороги» были выделены дополнительные вагоны для отправки добровольцев.