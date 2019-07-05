Бонн, Германия, , 15:11 — REGNUM

17-летний мигрант из Кении осужден за убийство школьницы судом немецкого города Бонн (Северный Рейн — Вестфалия), передает канал n-tv 5 июля.

Суд удовлетворил требование стороны обвинения и приговорил подростка к высшей мере, применимой к несовершеннолетним — к 10 годам лишения свободы.

17-летняя школьница была изнасилована и убита в ночь на 1 декабря 2018 года в городе Санкт-Августин. Преступление произошло в комнате осужденного в приюте для бездомных.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным полиции ФРГ, в течение 2017 года в стране партнерами или ухажерами были убиты 147 женщин. Убийства и изнасилования молодых девушек мигрантами часто приводят к крупным несанкционированным акциям протеста.