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В 2017 году в Германии зафиксировано 139 тыс. случаев семейного насилия

Общество

В статистику вошли нападения на партнеров и бывших супругов

В 2017 году в Германии зафиксировано 139 тыс. случаев семейного насилия
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Сцена семейного насилия

Берлин, 20 ноября 2018, 16:03 — REGNUM  По итогам 2017 года полиция Германии зарегистрировала 138 893 случая семейного насилия, передает канал N-TV 20 ноября.

В эту статистику вошли нападения на настоящих и бывших партнеров или супругов, в том числе умышленные и непредумышленные убийства, покушения на жизнь, избиения, изнасилования, угрозы, принудительная проституция.

В 80% случаев жертвами становились женщины. Согласно данным уголовной полиции, в прошлом году своими партнерами или бывшими сожителями были убиты 147 женщин.

По статистике, 68% преступлений совершают граждане с немецким паспортом. В 50% случаев жертва проживает под одной крышей с преступником.

«Эти цифры шокируют, потому что они показывают, что для многих женщин дом является опасным местом — местом страха», — заявила министр по делам семьи Франциска Гиффи. В 2020 году правительство Германии выделит €35 млн на обеспечение защиты женщин от семейного насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, последний громкий случай семейного насилия на почве ревности произошел в городе Йена. 19 ноября полиция обнаружила в одной квартире убитыми четырех человек, в том числе новорожденного ребенка.

Читайте ранее в этом сюжете: Резня на почве ревности в Германии: четверо погибших

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Культура и общество Германии
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