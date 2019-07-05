Туркестан, Казахстан, , 12:43 — REGNUM

Подрыв одиночного боеприпаса с возгоранием произошел в Арыси Туркестанской области Казахстана во время саперных работ, сообщили 5 июля в пресс-службе министерства обороны республики.

В ведомстве уточнили, что подрыв снаряда произошел на территории, прилегающей к арсеналу. Доступ посторонних лиц на эту территорию запрещен. В результате взрыва никто не пострадал.

В оборонном ведомстве также напомнили о запрете приближения к территории арсенала до завершения работ инженерно-саперными подразделениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля министр финансов Казахстана заявил, что на восстановление Арыси планируется выделить 34,5 млрд тенге ($89,8 млн), в том числе для выплат жителям — 4,5 млрд тенге ($11,7 млн).

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