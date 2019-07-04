Краснодар,
4 июля 2019, 12:53 — REGNUM
Сегодня утром, 4 июля, произошло возгорание складского помещения в Краснодаре. На складе хранились шины.
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Читайте ранее в этом сюжете: Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов.
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
К тушению привлечено 70 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 41 человек и 12 единиц техники
Николай Хижняк © ИА REGNUM
В 4:00 утра диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по адресу: МО Краснодар, ул. Кореновская.
В 04:01 к месту вызова направлены силы и средства МЧС России.
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
К тушению привлечено 70 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 41 человек и 12 единиц техники
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Работа пожарных
Николай Хижняк © ИА REGNUM
В 04:11 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что произошел пожар в складском помещении, существует угроза распространения.
По состоянию на 04:28 объявлен ранг пожара № 2, площадь пожара 800 кв. м, существует угроза распространения. На тушение пожара подано пять пожарных стволов. На месте работает оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.
К тушению привлечено 70 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 41 человек и 12 единиц техники
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
К тушению привлечено 70 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 41 человек и 12 единиц техники
Николай Хижняк © ИА REGNUM
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
К тушению пожара привлекается 70 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России — 41 человек и 12 единиц техники.
6:54 локализация пожара на площади 1200 кв. м.
В 9:07 совершена ликвидация открытого горения.
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
К тушению привлечено 70 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 41 человек и 12 единиц техники
Николай Хижняк © ИА REGNUM
К тушению привлечено 70 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 41 человек и 12 единиц техники
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Работа пожарных
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожар на складе резины в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Читайте ранее в этом сюжете:
Крупный пожар в Краснодаре: горят склады с полиэтиленовой тарой