Краснодар, , 10:27 — REGNUM

Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. По данным на 06:54 площадь пожара составила 1,2 тыс. кв.м.

Сообщение о возгорании в складском помещении на улице Кореновской поступило около 04:00. В 04:28 был объявлен второй ранг пожара. В тушении пожара задействованы 73 человека, подано семь пожарных стволов «Дельта», три лафетных и один ствол-распылитель высокого давления. На месте происшествия развернут штаб пожаротушения, создано три боевых участка.

В 06:54 пожар был локализован на площади 1200 кв.м. По предварительным данным, при пожаре никто не погиб, пострадавших также нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Краснодаре произошёл пожар в складском помещении в районе рубероидного завода, горела бумажная и полиэтиленовая тара.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на складе в Краснодаре: открытое горение ликвидировано