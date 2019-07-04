Владивосток, , 08:32 — REGNUM

Трое моряков, из числа 14 погибших на атомной глубоководной станции АС-31, ранее проходили службу на кораблях Краснознамённого Тихоокеанского флота, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Капитаны второго ранга Сергей Данильченко и Дмитрий Соловьёв после окончания высшего военно-морского заведения, получив офицерское звание лейтенанта, начали свою службу на дизельных подводных лодках 19-й бригады подводных лодок, дислоцированной в бухте Большой Улисс во Владивостоке.

В дальнейшем они перешли служить на Северный флот в 29-ю бригаду подводных лодок специального назначения, куда организационно приписана атомная глубоководная станция АС-31, именуемая также «Лошариком». Такое странное название подводная лодка получила из-за конфигурации прочного корпуса, который напоминает последовательное соединение шарообразных отсеков, рассчитанных на огромное давление воды при погружении на глубину более трёх километров. Внешне лодка выглядит как любая другая — обтекаемый внешний корпус, рубка, винты.

Третий офицер, капитан третьего ранга Владимир Сухиничев родился на Камчатке, в Вилючинске, где и начал свою службу в соединении атомных подводных ракетоносцев в составе оперативной эскадры.

Во время возникновения на борту атомной подводной станции АС-31 нештатной ситуации, как рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, капитан второго ранга Дмитрий Соловьёв успел вывести из аварийного отсека гражданского специалиста, после чего включился в борьбу за живучесть корабля и погиб со своими товарищами на боевом посту, сохранив глубоководной станции управляемость и возможность всплыть на поверхность.

Владимир Сухиничев, Сергей Данильченко и Дмитрий Соловьёв в мирное время были награждены боевыми правительственными наградами. Посмертно они также представлены к высоким наградам.

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Как сообщало ИА REGNUM, гибель военных подводников в Баренцевом море произошла на борту атомной глубоководной станции АС-31 (проект 10 831), находившейся в этот момент на полигоне боевой подготовки Северного флота. Причиной смерти 14 офицеров Военно-морского флота России явилось быстрое развитие объемного пожара на борту станции.