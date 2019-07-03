Москва, , 19:32 — REGNUM

Пожар на борту глубоководного подводного аппарата ВМФ России в Баренцевом море, из-за которого погибли 14 моряков, возник в аккумуляторной яме, заявил 3 июля член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире телеканала «Россия 24».

Сивков сообщил, что очаг возгорания установлен точно, остаётся выяснить его причину. Пожар в аккумуляторной яме вызвал эффект «объёмного огня», при борьбе с которым погибли 14 подводников.

Кроме того, стало известно, что ЧП произошло на глубине 300 метров, а ликвидация пожара и борьба за живучесть корабля продолжались почти полтора часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Баренцевом море четырнадцать высококвалифицированных моряков-подводников погибли при пожаре на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата, проводившего изучение придонного пространства в интересах Военно-морского флота России. Глубоководный аппарат, на котором произошла трагедия, был доставлен в Североморск.

Семеро погибших — капитаны 1-го ранга, трое — капитаны 2-го ранга. Двое из них ранее были удостоены звания Героя России.

«Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами — высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли», — сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

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