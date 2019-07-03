Москва, , 20:28 — REGNUM

Минобороны России обнародовало имена и звания 14 членов экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Северного флота, погибших 1 июля при выполнении воинского долга в Баренцевом море.

Моряки до последней возможности боролись за живучесть глубоководного аппарата в охваченном огнём отсеке и погибли от отравления продуктами горения.

1. Герой Российской Федерации, капитан 1-го ранга ДОЛОНСКИЙ Денис Владимирович;

2. Герой Российской Федерации, капитан 1-го ранга ФИЛИН Николай Иванович;

3. Капитан 1-го ранга АБАНКИН Владимир Леонидович;

4. Капитан 1-го ранга ВОСКРЕСЕНСКИЙ Андрей Владимирович;

5. Капитан 1-го ранга ИВАНОВ Константин Анатольевич;

6. Капитан 1-го ранга ОПАРИН Денис Александрович;

7. Капитан 1-го ранга СОМОВ Константин Юрьевич;

8. Капитан 2-го ранга АВДОНИН Александр Валерьевич;

9. Капитан 2-го ранга ДАНИЛЬЧЕНКО Сергей Петрович;

10. Капитан 2-го ранга СОЛОВЬЕВ Дмитрий Александрович;

11. Подполковник медицинской службы ВАСИЛЬЕВ Александр Сергеевич;

12. Капитан 3-го ранга КУЗЬМИН Виктор Сергеевич;

13. Капитан 3-го ранга СУХИНИЧЕВ Владимир Геннадьевич;

14. Капитан-лейтенант ДУБКОВ Михаил Игоревич;

Напомним, своими решительными действиями погибшие моряки спасли не только глубоководный аппарат, но и четверых товарищей, среди которых был один гражданский специалист.

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