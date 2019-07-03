Москва, 3 июля 2019, 20:28 — REGNUM
Минобороны России обнародовало имена и звания 14 членов экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Северного флота, погибших 1 июля при выполнении воинского долга в Баренцевом море.
Моряки до последней возможности боролись за живучесть глубоководного аппарата в охваченном огнём отсеке и погибли от отравления продуктами горения.
1. Герой Российской Федерации, капитан 1-го ранга ДОЛОНСКИЙ Денис Владимирович;
2. Герой Российской Федерации, капитан 1-го ранга ФИЛИН Николай Иванович;
3. Капитан 1-го ранга АБАНКИН Владимир Леонидович;
4. Капитан 1-го ранга ВОСКРЕСЕНСКИЙ Андрей Владимирович;
5. Капитан 1-го ранга ИВАНОВ Константин Анатольевич;
6. Капитан 1-го ранга ОПАРИН Денис Александрович;
7. Капитан 1-го ранга СОМОВ Константин Юрьевич;
8. Капитан 2-го ранга АВДОНИН Александр Валерьевич;
9. Капитан 2-го ранга ДАНИЛЬЧЕНКО Сергей Петрович;
10. Капитан 2-го ранга СОЛОВЬЕВ Дмитрий Александрович;
11. Подполковник медицинской службы ВАСИЛЬЕВ Александр Сергеевич;
12. Капитан 3-го ранга КУЗЬМИН Виктор Сергеевич;
13. Капитан 3-го ранга СУХИНИЧЕВ Владимир Геннадьевич;
14. Капитан-лейтенант ДУБКОВ Михаил Игоревич;
Напомним, своими решительными действиями погибшие моряки спасли не только глубоководный аппарат, но и четверых товарищей, среди которых был один гражданский специалист.
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