Иркутск, , 14:49 — REGNUM

Жертвами паводка в Иркутской области стали 20 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.

Сообщается, что спасатели обнаружили тела ещё двух погибших. Об их личностях пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что жертвами паводка стали 18 человек и ещё 17 числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате затяжных дождей в Иркутской области началось наводнение. Около 90 населённых пунктов оказались подтопленными. По сообщению ГУ МЧС по региону, большая часть погибших среди жителей города Тулуна.

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