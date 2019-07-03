Москва, , 19:38 — REGNUM

Наводнение на территории Иркутской области объявлено чрезвычайной ситуацией федерального характера. Соответствующий указ 3 июля подписал президент России Владимир Путин.

«Считать наводнение на территории Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования», — говорится в документе, обнародованном пресс-службой Кремля.

Как передавало ИА REGNUM, в результате наводнения, вызванного затяжными дождями, в затяжных дождей в Иркутской области оказались подтопленными около 90 населённых пунктов. Жертвами стихии, по последним официальным данным, стали 20 человек, ещё 15 человек числятся пропавшими без вести.

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