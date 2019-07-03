Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM

Защита главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина, ставшего в феврале 2019 года фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, не смогла оспорить решение суда первой инстанции — чиновник останется в следственном изоляторе до 22 июля. Об этом сообщила изданию «Коммерсантъ-Юг» адвокат Илюгина Екатерина Водяник.

ИА REGNUM сообщало, что накануне судебного заседания российская группа «Каста» записала видеоролик в поддержку ростовского архитектора. По мнению участников музыкального коллектива, чиновнику незаконно было предъявлено обвинение. В СИЗО Илюгин находится уже около полугода.

Напомним, уголовное дело в отношении Романа Илюгина было возбуждено из-за выданного разрешения на строительство многоквартирных домов. В результате застройщик обязательства не выполнил, обманув участников долевого строительства. Но Ассоциация обманутых дольщиков Ростовской области предоставила письмо, что к архитектору у них претензий нет, а сам застройщик уже наказан.

Ранее жена подследственного обратилась к президенту России Владимиру Путину за помощью. Екатерина Илюгина направила своё видеообращение накануне «прямой линии» с президентом РФ.

Ранее по теме: Жена ростовского архитектора просит объективности — письмо Путину

Читайте ранее в этом сюжете: Группа «Каста» сняла ещё одно видео в поддержку ростовского архитектора