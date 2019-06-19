Жена ростовского архитектора просит объективности — письмо Путину

Ростов-на-Дону, , 22:13 — REGNUM Один из главных архитекторов, задержанных в феврале 2019 года в Ростовской области, продолжает оставаться в следственном изоляторе в то время, как бывший главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский был переведён под домашний арест, а главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига отделался лишь небольшим штрафом за своё преступление.

Жена подследственного Романа Илюгина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину за помощью. Екатерина Илюгина надеется, что глава государства поможет разобраться в деле мужа.

«Мною отправлено видеообращение на «Прямую линию» к президенту, в котором изложено, что следственный комитет держит моего мужа Романа Илюгина — главного архитектора Ростова-на-Дону — пятый месяц в СИЗО и предлагает принять вину на себя. Но мой муж невиновен и отказывается себя оговаривать. Его продолжают держать под стражей, продлевая меру пресечения», — сопровождает видео запись.

https://www.instagram.com/p/By3P6l1BO1A/

Супруга архитектора указала на то, что уголовное дело было возбуждено якобы из-за махинаций с разрешениями на строительство объектов, которые впоследствии были не достроены или снесены. Но Ассоциация обманутых дольщиков Ростовской области предоставила письмо, что к Роману Илюгину у них претензий нет, а застройщик уже наказан.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Романа Илюгина задержали в феврале 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий.