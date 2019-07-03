Благовещенск, , 04:52 — REGNUM

Следственный комитет по Амурской области проводит проверку по факту гибели двух несовершеннолетних детей в Белогорском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв приамурском Следкоме.

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Днём 2 июля в водоёме неподалёку от села Комиссаровка были обнаружены тела двух мальчиков 8 и 13 лет без признаков жизни. Сообщается, что они являются братьями. По предварительным данным у детей никаких телесных повреждений не обнаружено, и смерть наступила в результате утопления.

В настоящее время проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям родителей, оставившим несовершеннолетних детей без присмотра.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 8-летнего мальчика и 86-летнего мужчины во время наводнения. Сообщается, что они самостоятельно пытались эвакуироваться на лодке из затопленного дома, но после опрокидывания лодки пропали без вести.