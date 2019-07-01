Чита, , 12:45 — REGNUM

С начала 2019 года купание в несанкционированных местах привело к гибели 28 жителей Забайкальского края. Об этом сообщает сегодня, 1 июля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на руководителя департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Федора Кургузкина.

По словам, чиновника, основными причинами гибели является несоблюдение элементарных правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения, а также купание в необорудованных местах.

Всего в 2019 году инспекторами Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю допущено к эксплуатации 50 пляжей (в том числе 20 в детских оздоровительных лагерях), тогда как в прежние годы в крае работало более 120 специально оборудованных для купания мест. В качестве причины данной проблемы Федор Кургузкин обозначил бездействие местных властей.

«К сожалению, сегодня муниципалитеты самоустранились от работы по обеспечению безопасности своих граждан на воде, работа по созданию пляжей ведется не должным образом», — пояснил он.