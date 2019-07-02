Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 21:45 — REGNUM

В Ростовской области вторые сутки горит полигон твёрдых бытовых отходов. Подтверждающее видео опубликовали в социальных сетях местные жители. На кадрах видно, как город Каменск-Шахтинский буквально заволокло дымом.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Каменске вторые сутки горит свалка. Местным жителям уже просто тяжело дышать», — комментирует автор видео в паблике «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте».

Местная газета «Пик» уточняет, что возгорание произошло на полигоне твёрдых бытовых отходов, расположенного на окраине посёлка Шахтёрского. Свалка загорелась вечером 1 июля, но «к утру пожар удалось почти полностью потушить». Как сообщает издание, общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Тем временем интернет-пользователи раскритиковали реализацию мусорной реформы на Дону, оставив много негативных комментариев под видео.

«Запахло горелой мусорной реформой», — прокомментировал в соцсети Марк Д.

«А потом удивляются, откуда столько онкобольных», — обратил внимание Максим А.

«Мусорная реформа в действии», — написал Дмитрий Г.

При этом некоторые интернет-пользователи посоветовали автору видео обратиться в экстренные службы и объяснить, где именно находится возгорание.

Нашлись и те, кто припомнил слова ростовского губернатора Василия Голубева, который пожаловался генеральному прокурору России Юрию Чайке о попытках дискредитации мусорной реформы в Ростовской области с помощью поджогов.

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