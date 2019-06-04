Мусорную реформу на Дону пытаются дискредитировать — ростовский губернатор

Ростов-на-Дону, , 17:20 — REGNUM О попытках дискредитации мусорной реформы в Ростовской области пожаловался генеральному прокурору России Юрию Чайке донской губернатор Василий Голубев.

«При внедрении новой системы обращения с отходами стали очевидны попытки ухода некоторых участников рынка в «серую зону», — заявил глава региона на совещании, посвящённом вопросам законности и практики прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального, Южного федеральных округов.

Пресечь правонарушения в этой сфере призван сформированный координационный совет, в состав которого вошли сотрудники правоохранительных органов, ГИБДД, региональной административной инспекции, минприроды, контрольно-надзорных органов.

Кроме того, в последнее время на Дону участились возгорания свалок. Для сравнения: в 2018 году было зафиксировано 21 возгорание, с начала 2019 года — уже 22 случая. Таким образом участники рынка, ушедшие в «серую зону», пытаются повлиять на реализацию мусорной реформы на Дону, считают власти.

ИА REGNUM напоминает, что Юрий Чайка указал на то, что в большинстве регионов России до сих пор не введены в эксплуатацию мусороперерабатывающие заводы. В этом вопросе Ростовская область оказалась среди самых отстающих регионов — на Дону нет пока ни одного подобного объекта. Регулярно сроки завершения строительства первого из восьми предприятий переносятся.

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