Москва, , 16:01 — REGNUM

Инспектор в области охраны окружающей среды национального парка «Лосиный остров» обвиняется в получении взятки в подмосковном городе Королёве. Об этом 2 июля сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.

Национальный парк «Лосиный остров» Elkisland.ru

По данным следствия, обвиняемый получил от гражданина 100 тысяч рублей в виде взятки за размещение строительного мусора на особо охраняемой территории национального парка. В связи с этим мужчине предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 3 ст. 290) и, согласно ходатайству следствия, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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