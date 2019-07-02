Москва, , 11:18 — REGNUM

Решение властей построить дублёр Щёлковского шоссе по территории национального заповедника «Лосиный остров» уже несколько месяцев вызывает острую реакцию в обществе. Люди записывают обращения к президенту России, подписывают электронные петиции и голосуют за запрет строительства на сайте Российской общественной инициативы. О том, почему жители московского региона категорически против планов правительства РФ, хорошо видно в комментариях под петицией на сайте Change.org.

Пользователь Онисим Черных называет планы властей настоящим «террором» внутри страны, а людей, поддерживающих такое решение, — «врагами».

"Я за сохранение границ национального парка «Лосиный Остров». Очень жаль, что такое происходит и приходится бороться с «врагом» внутри страны. Это самый настоящий террор — это страх и ужас, — отметил он.

Многие пользователи признают транспортную загрузку Щёлковского направления и в качестве решения проблемы предлагают провести метрополитен в городской округ Балашиха, оставив границы парка неизменными.

«Отрезав кусок от Лосиного острова однажды, захочется это сделать вновь (ведь квартиры-то в том направлении строятся и строятся, а рабочие места не создаются). И где обещанный общественный транспорт до Балашихи: скоростной трамвай вдоль Горьковки, лёгкое метро до мкр Авиаторов, реверсная ж/д ветка до станции «Балашиха»? Где комфортные электрички с удобным расписанием?» — комментирует Ольга Моисеева.

Пользователь Наталья Балабонкина считает, что Москве остро не хватает деревьев и вообще зелёных зон, особенно сильно проблема беспокоит в летний период.

«Летом грязный асфальт сильно нагревается и повышает без того высокую температуру, его не моют, асфальтом плохого качества покрыты многие гектары земли. Поэтому парк «Лосиный остров» следует не только сохранить, но и расширить, и охранять!» — отметила она.

Люди называют «Лосиный остров» сокровищем Восточного административного округа и отмечают, что заповедник, прежде всего, является домом для животных обитателей, а люди здесь — лишь гости. Также жители считают неправомерным затрагивать зелёную зону Москвы для постройки очередного ТЦ и ЖК.

«Хотите смог как в Шанхае? Рубите леса, стройте дороги. Мы не хотим!» — пишет пользователь Даниил Моргулис.

Напомним, ранее Верховный суд вынес решение против Минприроды по спору с компанией «ТТК-Абрамцево». В результате решения суда несколько земельных участков общей площадью 16 га исключаются из состава национального парка «Лосиный остров». Суд не нашел сведений о том, что оспариваемые участки входят в «особо охраняемую природную территорию федерального значения — национальный парк «Лосиный остров» в Государственном кадастре недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, подпись под электронной петицией на сервисе Change.org с требованием сохранить границы национального парка «Лосиный остров» оставили около 200 тысяч человек. Жители московского региона убеждены, что транспортную проблему Щёлковского направления можно разрешить без изменения границ «Лосиного острова», соблюдая закон «Об особо охраняемых природных территориях».

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