Хабаровск, 2 июля 2019, 10:28 — REGNUM
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал, что, если в ходе служебной проверки по ситуации с горнолыжной базой «Спартак» будет выявлена коррупция со стороны его подчиненных, он обратится в СК РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Сергей Фургал прокомментировал скандальную ситуацию с землей под горнолыжной базой «Спартак» в Хабаровске на своей странице в Instagram:
«Мы планируем реализовать под Хабаровском инвестпроект по созданию центра горнолыжного спорта. Однако в этой истории не все оказалось гладко. Землю, которую планируется отвести под спортивную базу, едва не передали аффилированной с мэрией Хабаровска организации. Процесс удалось остановить, а в правительстве края идёт служебная проверка. По её результатам будут приняты кадровые решения», — написал губернатор.
Он также добавил, что горнолыжный комплекс будет построен, там будут отдыхать жители края и приезжать туристы.
Как сообщало ИА REGNUM, трое высокопоставленных чиновников правительства Хабаровского края — первый зампред Игорь Аверин, министр инвестиций и предпринимательства Юрий Чайка и и.о. министра Вячеслав Катрушев отстранены от своих должностей. В отношении чиновников проводится служебная проверка. Чиновники провинились в том, что за спиной губернатора, пользуясь его отсутствием, отменили его постановление о создании на базе горнолыжной базы «Спартак» горнолыжного центра. Землю под базой передали аффилированной с мэрией краевой столицы структуре — АО «ЦИТ». Губернатора в известность о случившемся не поставили.