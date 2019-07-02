Хабаровск, , 10:28 — REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал, что, если в ходе служебной проверки по ситуации с горнолыжной базой «Спартак» будет выявлена коррупция со стороны его подчиненных, он обратится в СК РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Фургал прокомментировал скандальную ситуацию с землей под горнолыжной базой «Спартак» в Хабаровске на своей странице в Instagram:

«Мы планируем реализовать под Хабаровском инвестпроект по созданию центра горнолыжного спорта. Однако в этой истории не все оказалось гладко. Землю, которую планируется отвести под спортивную базу, едва не передали аффилированной с мэрией Хабаровска организации. Процесс удалось остановить, а в правительстве края идёт служебная проверка. По её результатам будут приняты кадровые решения», — написал губернатор.

Он также добавил, что горнолыжный комплекс будет построен, там будут отдыхать жители края и приезжать туристы.

Сергей Фургал «А если в результате служебной проверки будут найдены факты коррупционной деятельности, значит, всё будет передано в следственные органы. Если фактов или подозрений на коррупционную деятельность не будет — будут приняты самые жесткие административные меры. Никто никому не давал права передавать имущество, принадлежащее всем жителям края, акционерному обществу».

Как сообщало ИА REGNUM, трое высокопоставленных чиновников правительства Хабаровского края — первый зампред Игорь Аверин, министр инвестиций и предпринимательства Юрий Чайка и и.о. министра Вячеслав Катрушев отстранены от своих должностей. В отношении чиновников проводится служебная проверка. Чиновники провинились в том, что за спиной губернатора, пользуясь его отсутствием, отменили его постановление о создании на базе горнолыжной базы «Спартак» горнолыжного центра. Землю под базой передали аффилированной с мэрией краевой столицы структуре — АО «ЦИТ». Губернатора в известность о случившемся не поставили.