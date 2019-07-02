Хабаровск, 2 июля 2019, 10:28 — REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал, что, если в ходе служебной проверки по ситуации с горнолыжной базой «Спартак» будет выявлена коррупция со стороны его подчиненных, он обратится в СК РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Фургал прокомментировал скандальную ситуацию с землей под горнолыжной базой «Спартак» в Хабаровске на своей странице в Instagram:

«Мы планируем реализовать под Хабаровском инвестпроект по созданию центра горнолыжного спорта. Однако в этой истории не все оказалось гладко. Землю, которую планируется отвести под спортивную базу, едва не передали аффилированной с мэрией Хабаровска организации. Процесс удалось остановить, а в правительстве края идёт служебная проверка. По её результатам будут приняты кадровые решения», — написал губернатор.

Он также добавил, что горнолыжный комплекс будет построен, там будут отдыхать жители края и приезжать туристы.

«А если в результате служебной проверки будут найдены факты коррупционной деятельности, значит, всё будет передано в следственные органы. Если фактов или подозрений на коррупционную деятельность не будет — будут приняты самые жесткие административные меры. Никто никому не давал права передавать имущество, принадлежащее всем жителям края, акционерному обществу».
Сергей Фургал

Как сообщало ИА REGNUM, трое высокопоставленных чиновников правительства Хабаровского края — первый зампред Игорь Аверин, министр инвестиций и предпринимательства Юрий Чайка и и.о. министра Вячеслав Катрушев отстранены от своих должностей. В отношении чиновников проводится служебная проверка. Чиновники провинились в том, что за спиной губернатора, пользуясь его отсутствием, отменили его постановление о создании на базе горнолыжной базы «Спартак» горнолыжного центра. Землю под базой передали аффилированной с мэрией краевой столицы структуре — АО «ЦИТ». Губернатора в известность о случившемся не поставили.