Хабаровск, , 06:08 — REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заподозрил высших должностных лиц регионального правительства в проворачивании тёмных дел за его спиной. Три высокопоставленных чиновника отстранены от своих должностей на время служебной проверки и могут навсегда покинуть правительство края. Сергей Фургал выяснил, что его подчиненные отменили его же постановление во время его отсутствия, при этом не посчитав нужным даже поставить его об этом в известность. В результате под угрозой срыва оказался крупный проект по созданию горнолыжного комплекса, который инициировал и лично курировал сам Сергей Фургал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Фургал Khabkrai.ru

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В октябре 2018 года губернатор Фургал подписал постановление о создании на базе хабаровской горнолыжной базы «Спартак» современного горнолыжного комплекса с биатлонной трассой, способного принимать соревнования мирового уровня.

Проекту сам глава региона прочил большое будущее.

Но в апреле 2019 года Сергей Фургал внезапно обнаружил, что мэрия Хабаровска запустила интернет-голосование по выбору названия для новой горнолыжной базы (бывшего «Спартака»). Надо ли говорить, что глава края был удивлен: почему мэрия выбирает имя для краевого объекта.

И тут выяснилось, что, в то время, когда губернатор находился в служебной командировке, его подчиненные — первый зампред правительства края Игорь Аверин, министр инвестиций и предпринимательства Юрий Чайка и и.о. министра природных ресурсов Вячеслав Катрушев отменили его постановление и передали землю под базой «Спартак» ООО «Центр инновационных технологий» (ООО ЦИТ) — организации, которая распоряжается всем имуществом администрации города Хабаровска.

«Когда губернатор был в командировке, его постановление о создании горнолыжного комплекса отменили. Землю передали ООО «ЦИТ», которая уже раздробила участок на части и начала продавать её инвесторам», — сообщили ИА ДВ-Новости в правительстве Хабаровского края.

В отсутствие губернатора право подписи имеет первый зампред — Игорь Аверин.

В итоге все сделки по горнолыжной базе «Спартак» и землей под ней отменили, а губернатор Сергей Фургал утратил доверие к ключевым фигурам своего правительства.

И.о. министра природных ресурсов Вячеслав Катрушев, первый зампред Игорь Аверин — люди, которых привёл сам Сергей Фургал. В команде предшественника Фургала, Вячеслава Шпорта, работал только «инвестиционный» министр Юрий Чайка.

Чайка, в частности, отказался комментировать происходящее хабаровским журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты давно предупреждают о том, что в Хабаровском крае развивается управленческий коллапс. До настоящего времени не укомплектовано полностью правительство региона. Трое министров, которых пригласил на работу новый губернатор, уволились, не проработав и трёх месяцев. Девяти северным районам края грозит срыв отопительного сезона — краевые власти уклоняются от оплаты «северного завоза», не объясняя при этом причины происходящего.