Будапешт, , 09:04 — REGNUM

Венгерские пограничники задержали гражданина Украины, в автомобиле которого нашли контрабандные сигареты на сумму 8,5 млн форинтов или около $30 тыс., сообщил 2 июня закарпатский ресурс Мukachevo.net

Сигареты (cc) klimkin

Украинские пограничники не увидели ничего подозрительного в действиях мужчины и выпустили его с территории Украины, однако их венгерские коллеги решили провести углублённый досмотр автомобиля.

В нижней части транспортного средства они обнаружили тайник, в котором находилось почти 6895 тыс. пачек сигарет.

По словам журналистов, мужчина признался, что знал о контрабанде и согласился перевезти сигареты за денежное вознаграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Украиной румынские пограничники в течение суток изъяли 37 тыс. пачек контрабандных сигарет.

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