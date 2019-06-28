Бухарест, , 13:04 — REGNUM

За сутки румынские пограничники изъяли более 37 ты. пачек контрабандных сигарет, ввезённых с территории Украины, сообщил 28 июня закарпатский ресурс Mukachevo.net.

Утром 24 июня правоохранители попытались задержать автомобиль, однако водитель попытался скрыться, после чего пограничники бросились в погоню. Позже они нашли брошенный разбитый автомобиль, в котором обнаружили 12 440 пачек сигарет на сумму более $35 тыс. Позже водитель был задержан. Им оказался гражданин Румынии.

Затем в районе села Вышевская Долина пограничники заметили группу людей с пакетами. После предупредительных выстрелов в воздух, контрабандисты бросили пакеты и переплыли на украинский берег реки Тиса. В пакетах нашли 6 тыс. пачек сигарет. Позже возле границы нашли ещё 18 731 пачку сигарет на сумму около $53 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники обнаружили крупную партию сигарет под слоем руды, которую товарный состав вёз в Румынию.

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