Благовещенск, , 07:08 — REGNUM

Спасатели Главного управления МЧС России проводят спасательные операции в Селемджинском районе Приамурья, ликвидируя последствия дождевого паводка, нанёсшего ущерб сёлам Бысса и Февральское, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После длительных дождей, накрывших значительную часть Приамурья, ряд сёл подверглись подтоплению. В настоящее время спасатели собирают мусор, принесённый водой, поднимают упавшие заборы, с помощью мотопомп откачивают воду из погребов и подвалов домов, тепловыми пушками просушивают дома.

В областном МЧС рассказали, что восстановительные работы, после спада волны паводка, уже завершаются.

Пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области «В настоящее время вода ушла из всех подтопленных домов, приусадебных участков в селах Бысса и Февральское Селемджинского района. Транспортное сообщение восстановлено. Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются. В Главном управлении МЧС России по Амурской области организована работа оперативного штаба. Ситуация находится на контроле».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье из-за поднятия уровня воды в реке Селемджа было размыто несколько участков дорог, снесён один мост, в результате чего четыре населенных пункта оказались недоступны для транспорта. Для преодоления негативных последствий паводка, вызванного продолжительными дождями, в регион прибыл аэромобильный отряд МЧС.