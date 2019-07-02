Благовещенск, 2 июля 2019, 07:08 — REGNUM
Спасатели Главного управления МЧС России проводят спасательные операции в Селемджинском районе Приамурья, ликвидируя последствия дождевого паводка, нанёсшего ущерб сёлам Бысса и Февральское, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Бурейская ГЭС в Приамурье сбрасывает «лишнюю» воду
После длительных дождей, накрывших значительную часть Приамурья, ряд сёл подверглись подтоплению. В настоящее время спасатели собирают мусор, принесённый водой, поднимают упавшие заборы, с помощью мотопомп откачивают воду из погребов и подвалов домов, тепловыми пушками просушивают дома.
В областном МЧС рассказали, что восстановительные работы, после спада волны паводка, уже завершаются.
Читайте также: В Приамурье стихия отрезала от цивилизации четыре села
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье из-за поднятия уровня воды в реке Селемджа было размыто несколько участков дорог, снесён один мост, в результате чего четыре населенных пункта оказались недоступны для транспорта. Для преодоления негативных последствий паводка, вызванного продолжительными дождями, в регион прибыл аэромобильный отряд МЧС.