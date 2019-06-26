Благовещенск, 26 июня 2019, 10:45 — REGNUM

В Приамурье из-за поднятия уровня воды в реке Селемджа размыто несколько участков дорог, снесён один мост, в результате чего четыре населенных пункта оказались недоступны для транспорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в региональном управлении МЧС, отрезанными от транспортного сообщения оказались посёлки Ольгинск, Златоустовск, Ивановское. Возле поселка Токур река снесла временный мост.

«В одном километре от поселка Экимчан дорога подтоплена на расстоянии около 100 метров и на глубину до 120 сантиметров, на 56 километре — на расстоянии около 40 метров и глубиной до 90 сантиметров. Проезд для всех видов транспорта в настоящее время закрыт».
Пресс-служба областного МЧС

На территории Селемджинского района действует режим повышенной готовности, в отрезанных водой поселках имеется необходимый запас продуктов и медикаментов. Глава района Мухамед Беков рассказал, что из-за поднятия воды остановлена переправа в районе села Огоджа. С самим населенным пунктом сообщения пока нет, но в селе также есть запас всего необходимого.

«Ожидается, что в течение двух дней вода сместиться от Экимчана к Февральску. Сейчас сильных осадков в районе нет. Ожидаем, что пройдёт эта волна, и уровень реки снизится. Как только вода уйдёт с дорог, начнём их ремонтировать».
Мухамед Бекоев

В МЧС также сообщили, что в терпящий бедствие район направляется аэромобильная группировка МЧС, в составе которой находится 25 спасателей с плавсредствами. В случае ухудшения ситуации они смогут оперативно оказать помощь местному населению.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье из-за существенного притока воды, вызванного непрекращающимися осадками, специалистами Бурейской ГЭС принято решение о сбросе воды до безопасного уровня. Предполагается, что сброс не повредит населенным пунктам, находящимся ниже по течению.