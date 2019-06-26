Благовещенск, 26 июня 2019, 10:45 — REGNUM
В Приамурье из-за поднятия уровня воды в реке Селемджа размыто несколько участков дорог, снесён один мост, в результате чего четыре населенных пункта оказались недоступны для транспорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Как сообщили в региональном управлении МЧС, отрезанными от транспортного сообщения оказались посёлки Ольгинск, Златоустовск, Ивановское. Возле поселка Токур река снесла временный мост.
На территории Селемджинского района действует режим повышенной готовности, в отрезанных водой поселках имеется необходимый запас продуктов и медикаментов. Глава района Мухамед Беков рассказал, что из-за поднятия воды остановлена переправа в районе села Огоджа. С самим населенным пунктом сообщения пока нет, но в селе также есть запас всего необходимого.
В МЧС также сообщили, что в терпящий бедствие район направляется аэромобильная группировка МЧС, в составе которой находится 25 спасателей с плавсредствами. В случае ухудшения ситуации они смогут оперативно оказать помощь местному населению.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье из-за существенного притока воды, вызванного непрекращающимися осадками, специалистами Бурейской ГЭС принято решение о сбросе воды до безопасного уровня. Предполагается, что сброс не повредит населенным пунктам, находящимся ниже по течению.