Благовещенск, , 10:45 — REGNUM

В Приамурье из-за поднятия уровня воды в реке Селемджа размыто несколько участков дорог, снесён один мост, в результате чего четыре населенных пункта оказались недоступны для транспорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в региональном управлении МЧС, отрезанными от транспортного сообщения оказались посёлки Ольгинск, Златоустовск, Ивановское. Возле поселка Токур река снесла временный мост.

Пресс-служба областного МЧС «В одном километре от поселка Экимчан дорога подтоплена на расстоянии около 100 метров и на глубину до 120 сантиметров, на 56 километре — на расстоянии около 40 метров и глубиной до 90 сантиметров. Проезд для всех видов транспорта в настоящее время закрыт».

На территории Селемджинского района действует режим повышенной готовности, в отрезанных водой поселках имеется необходимый запас продуктов и медикаментов. Глава района Мухамед Беков рассказал, что из-за поднятия воды остановлена переправа в районе села Огоджа. С самим населенным пунктом сообщения пока нет, но в селе также есть запас всего необходимого.

Мухамед Бекоев «Ожидается, что в течение двух дней вода сместиться от Экимчана к Февральску. Сейчас сильных осадков в районе нет. Ожидаем, что пройдёт эта волна, и уровень реки снизится. Как только вода уйдёт с дорог, начнём их ремонтировать».

В МЧС также сообщили, что в терпящий бедствие район направляется аэромобильная группировка МЧС, в составе которой находится 25 спасателей с плавсредствами. В случае ухудшения ситуации они смогут оперативно оказать помощь местному населению.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье из-за существенного притока воды, вызванного непрекращающимися осадками, специалистами Бурейской ГЭС принято решение о сбросе воды до безопасного уровня. Предполагается, что сброс не повредит населенным пунктам, находящимся ниже по течению.