Бурейская ГЭС в Приамурье сбрасывает «лишнюю» воду

Благовещенск, , 05:28 — REGNUM Из-за существенного притока воды, приближающегося к подпорному уровню, специалистами Бурейской ГЭС принято решение начать сброс воды до безопасной отметки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РусГидро.

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Высота нормального подпорного уровня составляет 256 метров, сегодня уровень воды приблизился к отметке 252 метра. Также сообщается, что среднесуточный приток воды составляет порядка 5545 кубометров в секунду, а расход определен в объёме 5400 кубометров в секунду.

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Для обеспечения расхода на плотине открыто шесть затворов: пять на шесть метров, один на три метра. Эта мера позволяет производить сброс требуемого объёма воды.

«Согласно правилам использования водных ресурсов, уровень воды в Бурейском водохранилище не должен превышать отметку 254 м. в срок до 1 сентября. Все заинтересованные службы и организации региона оповещены об изменении режима», — сообщили в пресс-службе РусГидро.

В РусГидро рассказали, что установленный режим работы станции не представляет угрозы для нижележащих поселений. Сбросы не скажутся на паводковой ситуации в бассейне реки Амур. Устье Буреи расположено от Благовещенска на 270 км ниже по течению Амура, таким образом, сбросы на Бурейской ГЭС не повлияют на гидрологический режим Амура в районе Благовещенска и окажут лишь слабое влияние в уровень Амура от устья до Хабаровска.

«Пропуск воды через водосбросы Бурейской ГЭС продлится до улучшения гидрологической обстановки», — сообщили в пресс-службе РусГидро.

Согласно прогнозу, предоставленному Росгидрометом, с пятницы, 14 июня, ожидается увеличение притока воды до значений 6−8 тысяч кубометров в секунду, далее приточность может достигнуть 10 тысяч кубометров с секунду.

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Как сообщало ИА REGNUM, после катастрофичного наводнения 2013 года, когда уровень воды в Амуре поднялся более чем на 9 метров, президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2013 года разработать программу строительства новых объектов гидроэнергетики на притоках Амура для регулирования водосброса во время паводка.