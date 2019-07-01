Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM

Неизвестный злоумышленник сообщил о «бомбе», якобы заложенной в помещение избирательной комиссии муниципального образования «Екатерингофский» в Петербурге. Никакой бомбы полиция не нашла. Ранее на комиссию этого округа пожаловался в прокуратуру Горизбирком Санкт-Петербурга.

Как сообщает 1 июля издание «Фонтанка», сообщение о якобы готовящемся теракте пришло днем 30 июня в адрес ФСБ. Причем, угроза была недвусмысленно связана с идущей избирательной кампанией.

«Отличительными признаками лиц, планирующих совершение теракта, является отсутствие у них документов, необходимых для выдвижения кандидатов в депутаты — несмотря на нахождение их в очереди на подачу документов», — говорилось в сообщении анонима.

Информация была передана сотрудникам МВД, полицейские проверили помещения комиссии и территорию вокруг, никакой опасности не было.

Напомним, 28 июня 2019 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила обращения в прокуратуру Санкт-Петербурга в связи с нарушениями законодательства, выявленными при проверке организации работы избирательных комиссий муниципальных образований МО «Екатерингофский» и МО «Красненькая речка».

Читайте также: В Петербурге продлён срок выдвижения кандидатов еще в двух ИКМО-невидимках

Как решил Горизбирком, в МО «Екатерингофский» должны отсчитывать двадцатидневный срок, в который кандидаты могут зарегистрироваться, с 25 июня, а не с 10 июня. Муниципальный округ 27 июня посетил член ЦИКЕвгений Шевченко, который назвал происходящее там «вакханалией». Ему пришлось лично донести до членов избиркома округа (ИКМО), что кандидатов нужно принимать с 9:00 до 18:00 без выходных.

Глава петербургских «справороссов» Марина Шишкина в связи со скандальными инцидентами в МО «Екатерингофский» направила обращения в Генпрокуратуру и Центризбирком, в которых просит рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководства и членов ИКМО, а также руководителей органов местного самоуправления за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, с применением насилия, использованием служебного положения, по предварительному сговору или организованной группой.